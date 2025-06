MHR. Montpellier quitte à son tour Le Coq Sportif pour un autre équipementier

Le MHR signe avec l’équipementier danois Hummel.

Le Montpellier Hérault Rugby tourne définitivement la page Le Coq Sportif. Le club héraultais vient d’officialiser un nouveau partenariat avec l’équipementier danois Hummel, qui s’étendra jusqu’en 2029. Cette signature marque l’entrée de la marque nordique dans l’élite du rugby français.

Pour Hummel, ce contrat représente un tournant stratégique majeur. L’équipementier, traditionnellement ancré dans le handball et de plus en plus présent dans le football français, pose ses premiers jalons dans le championnat de rugby de l’Hexagone. Cette incursion dans l’ovalie s’inscrit dans une démarche d’expansion tous azimuts de la marque aux chevrons sur le territoire français.

Le Coq Sportif s’efface comme Hummel s’impose dans un nouvel univers

Le partenariat associe également Intersport dans cette collaboration tripartite, renforçant l’aspect commercial et la distribution des produits dérivés du club montpelliérain. Cette alliance vise à conjuguer l’expertise technique de Hummel avec le réseau de distribution du géant français du sport.

Ce rapprochement officialisé intervient dans un contexte particulier pour l’ancien partenaire, Le Coq Sportif, actuellement placé en redressement judiciaire. Contrairement aux récentes ruptures anticipées avec l’OGC Nice ou l’ESTAC Troyes dans le foot, le contrat avec le MHR arrivait naturellement à son terme, évitant ainsi les complications juridiques observées ailleurs.

La marque tricolore voit néanmoins s’éroder progressivement son portefeuille de clubs partenaires, fragilisant sa présence dans le sport professionnel français. Après le football, c’est désormais le rugby qui échappe en partie à l’équipementier historique.