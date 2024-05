Messi: Les enchères pour son contrat sur la serviette ont débuté. Détails et mode d’emploi

Le contrat d’embauche de Lionel Messi signé sur une serviette est désormais à vendre au enchères.

Vous connaissez peut-être l’histoire de la serviette, « La célèbre serviette » tel que la décrit l’organisateur de la vente, sur laquelle a été signé le tout premier contrat en carrière de la légende Lionel Messi. Cette pièce historique, qui marque le début du voyage du footballeur argentin à l’élite européenne, est désormais mise aux enchères à Londres pour la somme minimale de 349 000 euros.

Au origines d’une pièce légendaire

Nous sommes en décembre 2000, et le FC Barcelone est sur le point de changer le destin d’un jeune prodige du football. Lionel Messi n’a que 13 ans, mais son talent est déjà exceptionnel. Pour sceller un accord entre le club catalan et le jeune joueur, l’ancien directeur sportif Carles Rexach a rédigé un engagement sur une serviette en papier. Ce simple morceau de tissu a marqué le début d’une relation qui allait révolutionner le monde du football.

Le contrat sur serviette de Messi, objet de fantasmes

La célèbre serviette signée par Messi et Rexach est d&sormais mise aux enchères en ligne par la maison Bonhams. L’objet a été conservé pendant des années par l’agent argentin Horacio Gaggioli, et sera exposé lors d’une vente aux enchères qui a commencé ce mercredi 8 mai, à midi, et se terminera le 17 mai. Avant cette vente, la serviette a été présentée dans plusieurs grandes villes, notamment Paris, New York et Londres.

Une pièce rare de la grande histoire du football

Pour les passionnés de football, cette serviette est bien plus qu’un simple objet de collection. C’est le symbole de l’engagement entre un jeune talent et un club légendaire, qui a ouvert la voie à une carrière qui a vu Messi remporter huit Ballons d’Or et des dizaines de titres majeurs. L’heureux gagnant de cette enchère possédera non seulement un morceau d’histoire du FC Barcelone, mais également une pièce fondamentale de l’héritage de Lionel Messi.

Enchères sur la serviette de Messi, mode d’emploi

Les enchères sont maintenant ouvertes. La maison Bonhams estime sa valeur entre 300 000 livres (qui est la mise de départ) et 500 000 livres. Soit de 348 000 à 582 000 euros. Il faut nécessairement être inscrit au préalable et avoir reçu l’aval du service client, pour poser une enchère. La maison précise dans ses conditions que sur des montants compris entre 46 000 et 930 000 euros, les frais d’adjudication sont de 27%. La société précise que le vendeur accompagne la serviette d’un titre de la justice qui confirme à la fois qu’il en le détenteur et qu’il est bien en droit de la vendre.