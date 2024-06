Messi devant Suarez, top 25 des maillots les plus vendus en MLS

Un an après son arrivée fracassante à l’Inter Miami, Lionel Messi continue de dominer la MLS, non seulement sur le terrain mais également en dehors. L’Argentin, huit fois Ballon d’Or et champion du monde, caracole en tête du classement des maillots les plus vendus de la ligue.

Messi et l’Inter Miami vampirisent les ventes de maillots

Selon la MLS, le maillot rose floqué du numéro 10 de Messi est la référence en matière de ventes sur la boutique en ligne officielle de la ligue (MLSStore.com). La vision du maillot rose porté par des supporters à travers la Floride et tout le pays ne laisse aucun doute sur la popularité du joueur. Malgré des résultats sportifs moyens, l’Inter Miami a établi un nouveau record de ventes (unités et chiffre d’affaires) sur MLSStore.com cette saison, en grande partie grâce à l’effet Messi. Son coéquipier Luis Suarez complète d’ailleurs le podium des meilleures ventes de maillots MLS.

14 nationalités dans les 15 mais aucun joueur français

Avec cinq joueurs, l’Inter Miami CF est le club le plus représenté du top 25, suivi du Seattle Sounders FC (4) et du Columbus Crew (3), champion en titre de la MLS Cup. Quatorze nationalités différentes se partagent le classement, avec en tête les États-Unis (7), l’Espagne (4) et l’Argentine (3). Il n’y a par contre aucun Français au palmarès.

Top 25 des maillots les plus vendus en MLS

1. Lionel Messi, Inter Miami

2. Luis Suárez, Inter Miami

3. Luciano Acosta, FC Cincinnati

4. Juan ‘Cucho’ Hernández, Columbus Crew

5. Riqui Puig, LA Galaxy

6. Pedro de la Vega, Seattle Sounders

7. Jordan Morris, Seattle Sounders

8. Hany Mukhtar, Nashville SC

9. Giorgos Giakoumakis, Atlanta United

10. Emil Forsberg, NY Red Bulls

11. Joao Paulo, Seattle Sounders

12. Aidan Morris, Columbus Crew

13. Jacob Shaffelburg, Nashville SC

14. Darlington Nagbe, Columbus Crew

15. Brian Gutierrez, Chicago Fire

16. Hector Herrera, Houston Dynamo

17. Carles Gil, New England Revolution

18. Jordi Alba, Inter Miami

19. Jose Martinez, Philadelphia Union

20. John Tolkin, NY Red Bulls

21. Cristian Roldan, Seattle Sounders

22. Bongokuhle Hlongwane, Minnesota United

23. Teemu Pukki, Minnesota United

24. Sergio Busquets, Inter Miami

25. Benjamin Cremaschi, Inter Miam