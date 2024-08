Messi: Combien a-t-il gagné depuis son début de carrière ?

Riche de tout, la carrière de Lionel Messi sur et hors des pelouses de football.

Il a l’été dernier, au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, refusé un pont d’or de l’Arabie Saoudite. En l’acceptant, Lionel Messi serait sinon devenu le footballeur le mieux payé de la planète, et sûrement le sportif tout court.

Lionel Messi a refusé un pont d’or de l’Arabie Saoudite

Finalement, il a choisi de traverser l’Atlantique pour s’engager avec l’Inter Miami en MLS, non sans revendiquer quand même le plus gros salaire de l’histoire de la Ligue, à très exactement 20 446 667 dollars, primes comprises, mais sans les aides des partenaires commerciaux que sont l’équipementier Adidas (qui habille à la fois toutes les franchises de la MLS et l’octuple Ballon d’or) et d’Apple (Messi vient d’ailleurs de signer avec Beats, qui appartient au groupe à la pomme).

En 2023 selon les estimations de Forbes, Lionel Messi a gagné 135 millions de dollars, à l’ajout des salaires et des primes en clubs d’un côté (65 millions de dollars au cumul, sous le maillot du PSG, puis de l’Inter Miami) et de ses partenaires commerciaux (70 millions de dollars).

Plus du milliard de dollars de revenus durant sa carrière

Cela faisant qu’à l’ajout de tous les revenus générés par La Pulga depuis ses débuts dans le professionnalisme sportif, Lionel Messi a gagné 1,36 milliard de dollars qui sont estimés par Sportico à 1,67 milliard de dollars à l’ajout de l’inflation. Seul son éternel rival Cristiano Ronaldo le devance dans le monde du football.