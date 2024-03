McDonald’s devient le naming de la Ligue 1 pour 3 ans [OFFICIEL]

La Ligue 1 Uber Eats c’est presque fini, à partir de la saison prochaine, le championnat épousera le nom de McDonald’s.

C’est officiel, McDonald’s devient le sponsor titre de la Ligue 1 pour les trois prochaines saisons, à partir du 1er juillet 2024. Ce partenariat majeur entre les deux entités vise à développer la marque Ligue 1 et à la rendre encore plus accessible aux fans. Avec plus de 1 560 restaurants répartis sur l’ensemble du territoire, McDonald’s permettra à la Ligue 1 de se rapprocher de ses supporters et de toucher un public plus large. La dimension internationale de l’enseigne contribuera également à accroître la visibilité du championnat français à l’étranger.

Après Conforama puis Uber Eats, McDonald’s nouveau naming de la Ligue 1

« À l’heure où l’engouement pour la Ligue 1 n’a jamais été aussi fort, avec notamment des affluences records dans les stades, accueillir une enseigne internationale comme McDonald’s dans la maison du football professionnel français constitue un signal très fort de l’attractivité de la Ligue 1 », détaille le président de la LFP, Vincent Labrune dans le communiqué. « Cet accord majeur marque l’union entre deux univers populaires et accessibles, et indissociables pour de nombreux supporters. Avec McDonald’s, notre ambition est de proposer de nombreuses activations en direction des fans et de tous les Français qui ont l’habitude de fréquenter ses restaurants. Ce nouvel accord marque aussi la fin d’une magnifique collaboration avec Uber Eats en tant que sponsor titre de la Ligue 1. Je tiens à remercier tout particulièrement la direction d’Uber Eats France pour sa confiance et son soutien. »

« McDonald’s et la Ligue 1, c’est un partenariat qui fait parfaitement sens. En famille ou entre amis, les supporters des clubs de Ligue 1 sont toujours très nombreux à associer un moment McDonald’s et une journée de Ligue 1. Fort de ce lien étroit, nous comptons contribuer à permettre à un nombre encore plus large d’amoureux du ballon rond de vivre pleinement leur passion », poursuit le président de McDonald’s France, Jacques Mignault. « Nous avons beaucoup de projets et d’idées pour faire vivre ce partenariat sur les trois prochaines années et sur tout le territoire. Depuis plus de 40 ans, nos franchisés sont des partenaires fidèles et engagés pour permettre aux clubs sportifs amateurs de se développer et réaliser leurs projets. Nous allons avoir une attention toute particulière pour permettre aux jeunes sportifs amateurs de vivre des expériences inoubliables dans le cadre de ce nouveau partenariat. Nous portons, en effet, l’ambition de devenir, à notre niveau, un véritable trait d’union entre le football professionnel et le sport amateur. »

Des activations à prévoir du côté du groupe américain

En plus de son implication dans le développement du football professionnel, McDonald’s s’engage à soutenir les initiatives de la LFP en matière de lutte contre la sédentarité et de promotion de programmes sociétaux et environnementaux. McDonald’s prévoit de nombreuses activations en direction des fans, notamment autour des grandes soirées de Ligue 1 et d’eLigue 1.