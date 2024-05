Mbappé n°1, les athlètes de moins de 25 ans les mieux payés au monde en 2024

L’avenir appartient à Kylian Mbappé, numéro un mondial des sportifs de moins de 25 ans les mieux payés en 2024.

Egalement présent dans le top 10 des sportifs de tous âges, Kylian Mbappé occupe la première place du classement de Forbes parmi les athlètes de moins de 25 ans les mieux payés au monde en 2024. Quel que soit son probable transfert au Real Madrid cet été, les gains estimés de Mbappé à 110 millions de dollars confirment son statut de l’un des joueurs de football les plus précieux.

Mbappé devance Haaland et des basketteurs NBA

Aux côtés de Mbappé, d’autres jeunes talents marquent leur empreinte sur la liste des gains. Le Norvégien d’Erling Haaland de Manchester City (2e à 61 millions de dollars) a connu une première saison record en Premier League et bénéficie de contrats de sponsoring lucratifs avec Nike, EA Sports et des marques de mode. Le meneur de jeu des Dallas Mavericks, Luka Doncic (3e à 55,1 millions de dollars), a créé sa propre société de production et possède un contrat important avec les Mavericks.

Les nouvelles extensions des contrats de la NBA ont un impact significatif. Trae Young des Atlanta Hawks (4e ) 47,3 millions de dollars) et Zion Williamson des New Orleans Pelicans (5e à 46,1 millions de dollars) en bénéficient tous deux, les futurs gains de Williamson étant liés à sa santé.

L’âge moyen des athlètes les mieux payés diminue dans le temps

L’âge moyen des 50 meilleurs athlètes diminue, avec 22 athlètes de moins de 30 ans présents cette année contre 17 l’année dernière. Il est à noter que l’échelle salariale restreinte de la MLB et les salaires plus bas de la NHL, même pour les vétérans, limitent les jeunes gagnants dans ces sports.

Les athlètes de moins de 25 ans les mieux payés au monde en 2024

Kylian Mbappé (Football, France) = 101 millions d’euros

Erling Haaland (Football, Norvège) = 56 millions d’euros

Luka Doncic (Basket-ball, Slovénie) = 50 millions d’euros

Trae Young (Basket-ball, États-Unis) = 43,5 millions d’euros

Zion Williamson (Basket-ball, États-Unis) = 42 millions d’euros