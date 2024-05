Cristiano Ronaldo n°1, les 10 athlètes les mieux payés au monde en 2024

Cristiano Ronaldo est redevenu l’athlète le mieux payé au monde en 2024.

Cristiano Ronaldo est à nouveau le sportif le mieux payé au monde pour la quatrième fois de sa carrière, selon le classement annuel de Forbes. La star portugaise du football a engrangé environ 260 millions de dollars au cours de l’année écoulée, en grande partie grâce à son énorme salaire annuel de 200 millions de dollars avec le club saoudien d’Al Nassr.

Cristiano Ronaldo n°1 pour la 4e fois en carrière

L’émergence de LIV Golf a eu un impact significatif sur les revenus des athlètes. Jon Rahm, qui a quitté le PGA Tour en décembre, décroche la deuxième place avec 218 millions de dollars, grâce à une prime de signature importante et à des gains de tournois.

Le football est dominant en nombre avec Lionel Messi (3e à 135 millions de dollars), Kylian Mbappé (6e à 110 millions de dollars), Neymar (7e à 108 millions de dollars) et Karim Benzema (8e à 106 millions de dollars) présents dans le top 10. L’arrivée de Messi à l’Inter Miami a stimulé les finances et les performances du club, tandis que Neymar et Benzema ont trouvé des contrats lucratifs en Arabie Saoudite.

Malgré les spéculations sur son avenir, LeBron James reste une force commerciale majeure, engrangeant 128,2 millions de dollars grâce aux contrats de sponsoring et à des investissements judicieux. Giannis Antetokounmpo (5e à 111 millions de dollars) continue de s’imposer comme une star du marketing en parallèle de sa domination sur le terrain.

Des revenus du top 10 en hausse de 24% sur un an

Les revenus cumulés des 10 meilleurs athlètes ont atteint un record de 1,38 milliard de dollars, dépassant le précédent record de 24%. L’explosion des droits de diffusion et les contrats de sponsoring lucratifs continuent d’alimenter les salaires des athlètes dans divers sports.

Les 10 athlètes les mieux payés au monde en 2024

Cristiano Ronaldo (Football, Portugal) = 239 millions d’euros

Jon Rahm (Golf, Espagne) = 200 millions d’euros

Lionel Messi (Football, Argentine) = 124 millions d’euros

LeBron James (Basket-ball, États-Unis) = 118 millions d’euros

Giannis Antetokounmpo (Basket-ball, Grèce) = 102 millions d’euros

Kylian Mbappé (Football, France) = 101 millions d’euros

Neymar (Football, Brésil) = 99 millions d’euros

Karim Benzema (Football, France) = 97 millions d’euros

Stephen Curry (Basket-ball, États-Unis) = 94 millions d’euros

Lamar Jackson (Football américain, États-Unis) = 92 millions d’euros