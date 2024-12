L’OM reçoit Lille pour un choc de la 15e journée de Ligue 1.

Un sommet à hauts risques se profile ce samedi, où le dauphin du Paris Saint-Germain, accueille le LOSC, ambitieux quatrième du classement. Deux équipes en forme et aux ambitions élevées se retrouvent au stade Orange Vélodrome dans une rencontre qui s’annonce déterminante pour le haut du classement. A suivre en fin d’après-midi à partir de 17h, OM – Lille 2024 en direct streaming à voir sur BeIn Sports, la chaîne accessible via une offre couplée à C+, pour l’offre sportive la plus large en France.

Pour suivre OM – Lille 2024 en direct streaming

Un OM – Lille 2024 en direct streaming sur BeIn Sports

Actuellement deuxième de Ligue 1 McDonald’s, l’OM aborde ce match avec confiance après une série de victoires convaincantes. Les hommes de Roberto De Zerbi, récemment intronisé à la tête des Phocéens, restent sur trois succès consécutifs face à Lens (1-3), Monaco (2-1) et Saint-Étienne (0-2). Avec 29 points, Marseille garde le leader parisien en ligne de mire, tout en surveillant ses poursuivants.

L’affrontement de deux clubs ambitieux de Ligue 1

En face, le LOSC réalise également un début de saison solide. Quatrièmes avec 26 points, les joueurs de Bruno Génésio n’ont plus connu la défaite depuis 10 matchs en championnat. Le succès face à Brest (3-1) la semaine passée a confirmé la bonne dynamique lilloise. Jonathan David, auteur de 11 buts, sera l’atout offensif majeur des Dogues et tentera de maintenir son statut de meilleur buteur du championnat. Côté marseillais, Mason Greenwood, avec 10 réalisations, reste l’un des hommes à surveiller.

Rendez-vous à 17h sur beIN SPORTS 1 pour assister à ce match stratégique de la 15ème journée, où chaque point comptera dans la course à l’Europe.