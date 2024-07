Mbappé: « Des projets amusants » autour de ses marques déposées

Bras croisés sous les aisselles, l’une des marques de fabrique de Kylian Mbappé.

C’est une révélation de la presse espagnole, au mois de février, que valide Ziad Hammoud, dans les colonnes du magazine Forbes France. L’hiver dernier, Kylian Mbappé a déposé plusieurs marques, dont sa célébration de buts, bras croisés sous les aisselles et des punchlines, type « Le football il a changé » et « Moi tu m’parles pas d’âge ».

Mbappé a bien déposé des marques de sa célébration et de punchlines

Ziad Hammoud confirme donc l’information tout en promettant : « Nous avons des projets assez amusants en cours autour de ces logos ». L’homme, anciennement associé à la chaîne BeIn Sports veille depuis quelques mois à la société Interconnected Ventures, crée par Kylian Mbappé et son entourage familial.

des projets « amusants » à venir lié à leur exploitation

Tel que décrit par Forbes France, Interconnected Ventures repose sur quatre piliers de business : la production de contenus, la création de marque, l’investissement et le conseil. C’est par son truchement que seront donc exploitées les fameuses marques déposées et dont on devrait logiquement entendre à nouveaux parler dans un futur plus ou moins lointain.