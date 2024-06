Mavericks – Celtics: Les 10 joueurs les mieux payés de la finale NBA 2024

Luka Dončić est le joueur le mieux payé de la finale de la saison 2024 de NBA.

La finale NBA 2024 oppose les Dallas Mavericks aux Boston Celtics, une confrontation qui a débuté sur deux premiers succès (107 à 89, puis 105-98) des Verts. Si la présence des Celtics en finale n’est pas une surprise, avec leur impressionnant bilan de 64-18, les Mavericks, quant à eux, ont déjoué les pronostics en atteignant ce stade après avoir éliminé des équipes redoutables sans avantage du terrain. Alors que le coup d’envoi de cette série captivante est imminent, examinons les dix joueurs les mieux payés de cette finale.

1. Luka Dončić (Dallas Mavericks) = 40 064 220 $

Arrivé à Dallas via un échange lors de la draft 2018, Luka Dončić s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Avec une moyenne de 33,9 points par match, il a dominé les statistiques cette saison, obtenant des honneurs All-NBA First Team et All-Star, et terminant troisième au vote pour le MVP. Dončić pourrait signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA la saison prochaine, mais pour l’instant, il est le joueur le mieux payé de cette finale.

2. Kyrie Irving (Dallas Mavericks) = 37 037 037 $

Après son arrivée controversée à Dallas, Kyrie Irving a prouvé ses détracteurs en montrant son talent sur le terrain. Sa capacité à faire des jeux intelligents et à surpasser les défenseurs a été cruciale pour les Mavericks cette saison.

3. Jrue Holiday (Boston Celtics) = 36 861 707 $

Après un début de saison avec les Milwaukee Bucks, Jrue Holiday a été échangé aux Celtics, où son intelligence de jeu et sa défense tenace ont conquis les fans. Il cherche à remporter son deuxième titre en quatre ans avec Boston.

4. Kristaps Porziņģis (Boston Celtics) = 36 016 200 $

Malgré une blessure au mollet qui l’a tenu à l’écart une grande partie des playoffs, Kristaps Porziņģis a montré pourquoi il est un atout précieux pour les Celtics avec sa capacité à créer des déséquilibres grâce à sa taille et son adresse à trois points.

5. Jayson Tatum (Boston Celtics) = 32 600 060 $

Avec cinq sélections consécutives au All-Star Game, Jayson Tatum est l’une des figures emblématiques des Celtics. Malgré une légère baisse de ses statistiques cette saison, il reste un joueur clé pour Boston, figurant parmi les finalistes pour le MVP.

6. Jaylen Brown (Boston Celtics) = 31 830 357 $

Bien que son contrat record ne commence que la saison prochaine, Jaylen Brown continue de performer à un niveau élevé, atteignant des sommets en termes de points et de pourcentage de tir en playoffs cette année.

7. Derrick White (Boston Celtics) = 18 357 143 $

Depuis son arrivée à Boston, Derrick White est devenu un joueur apprécié des fans. Sa contribution essentielle lors des playoffs 2022 et ses performances constantes cette saison en font un atout précieux pour les Celtics.

8. Tim Hardaway Jr. (Dallas Mavericks) = 17 897 728 $

Malgré une saison régulière solide, Tim Hardaway Jr. a rencontré des difficultés en playoffs, notamment en raison d’une blessure à la cheville qui a affecté ses performances sur le terrain.

9. P.J. Washington (Dallas Mavericks) = 16 847 826 $

Acquis lors de la date limite des transferts, P.J. Washington a su s’imposer lors de ses premiers playoffs. Sa moyenne de 13,6 points par match et son adresse à trois points en font un joueur clé pour les Mavericks.

10. Daniel Gafford (Dallas Mavericks) = 12 402 000 $

Autre acquisition stratégique pour les Mavericks, Daniel Gafford a été un pilier défensif et une menace constante sous le panier tout au long des playoffs. Son apport pourrait être décisif pour Dallas dans cette finale.