Trophées Sporsora du marketing sportif 2023: Le palmarès complet

La soirée des Trophées Sporsora du marketing sportif 2023 s’e sont déroulés ‘est déroulée ce lundi soir.

Rendez-vous était donné ce lundi 6 mars au soir, aux Folies Bergères, à tous les acteurs proches ou moins du monde du sport business. Car s’y déroulait l’édition 2023 des Trophées Sporsora du marketing sportif, 19e manifestation du genre. Comme à chaque fois, plusieurs catégories étaient primées. Un total de plus de 700 professionnels du secteur s’est prononcé pour dresser la liste des médaillés d’or, d’argent et de bronze.

Découvrez ci-dessous le palmarès complet…

Palmarès des Trophées Sporsora du marketing sportif 2023

Sponsor de l’année :

1.EDF x Paris 2024 : Faire de Paris 2024 des Jeux plus inclusifs et responsables

2.TIKTOK : TikTok Women’s Six Nations

3.XBOX x FFF : Power Your Dreams

Stratégie marketing d’un détenteur de droits :

1.FFHANDBALL x LNH x LFH : HandballTV, la plateforme vidéo de tous les handballs

2.ROLEX PARIS MASTERS : « Le Tennis en scène », la nouvelle ambition marketing du Rolex Paris Masters

3.LFP : eLigue 1 Uber Eats

Activation média :

1.CRÉDIT AGRICOLE : Tous ensemble pour les rendre plus fortes

2.ACCOR (ALL) : Play Limitless

3.L’ÉQUIPE : Le Ballon d’Or entre dans une nouvelle ère avec le lancement de sa collection NFT !

Activation événementielle :

1.RC LENS : Le rond central comme vérité

2.MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE : Faire battre plus vite le coeur des enfants

3.DOMITYS : Les 10 bornes Domitys

Activation 360° :

1. ACCOR (ALL) : Where It ALL Started

2. JULES x FISE : un engagement partagé autour des sports urbains

3. ADIDAS : Champion’s League 2022

Engagement responsable :

1.INTERMARCHÉ : Sensationnelles

2.RC LENS : Notre sang est or

3.LFP : Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot