Boubacar Kamara. Combien a-t-il gagné depuis qu’il a quitté l’OM ?

Boubacar Kamara arrive à la mi-temps de son contrat avec Aston Villa.

C’est un regret pour l’Olympique de Marseille qui ne forme pas souvent de joueurs aussi talentueux que lui. Mais Boubacar Kamara, à la fin de son contrat en 2022, a choisi de quitter son cocon formateur pour une expérience sportive et lucrative de l’autre côté de la Manche, en Premier League anglaise.

Le milieu de terrain devenu international français s’est engagé avec Aston Villa au premier jour du mois de juillet 2022, à l’ouverture de la saison 2022-2023. Il a paraphé avec le club de Birmingham, un contrat sur cinq ans qui vaut au cumul du salaire et des primes individuelles, collectifs et à la performance, un peu plus de 70 millions d’euros.

Boubacar Kamara a quitté l’OM au premier jour de juillet 2022

Rapporté à une échelle plus courte, Boubacar Kamara approche une rémunération estimée à 25 753 euros quotidiennement. Ce jour du 25 décembre, cela fait 908 jours que le polyvalent joueur défensif de 25 ans a quitté sa Marseille natale pour la Premier League anglaise.

Cela équivaut donc à un équivalent gagné 23 383 724 millions d’euros, qu’il ne peut justifier que pour partie, car il a passé près de huit mois à l’écart de la compétition, victime au début de cette année 2024, d’une vilaine rupture des ligaments croisés, dans un match de championnat face à Manchester United.