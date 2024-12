Marion Rousse créée sa première collection textile

Marion Rousse s’est associée à Ekoï pour créer toute une collection textile autour du vélo.

L’ancienne championne de France et directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse, signe sa première collaboration textile. Elle s’associe à l’équipementier Ekoï pour créer une collection capsule baptisée « MR by Ekoï ». Une initiative qui arrive à point nommé alors que la pratique du vélo connaît un engouement croissant chez les femmes.

La collection, entièrement conçue dans les ateliers européens de la marque varoise, met l’accent sur les besoins spécifiques des cyclistes féminines. Au programme : des vêtements techniques adaptés à la saison hivernale. Vestes, collants, maillots et sous-couches ont été testés par Marion Rousse elle-même lors de ses entraînements en Andorre.

« Un rêve qui se réalise » pour Marion Rousse

« C’est un rêve qui se réalise », confie celle qui a débuté le vélo à l’âge de six ans. « J’ai pu participer activement au choix des couleurs, des matières et des coupes ». La collection se veut accessible, avec des prix oscillant entre 99 et 250 euros.

Pour Ekoï, ce partenariat s’inscrit dans une volonté d’accompagner l’essor du cyclisme féminin. « Nous souhaitions créer une collection qui réponde aux attentes des pratiquantes, qu’elles soient débutantes ou confirmées », souligne Céline Milan, responsable textile de la marque.

Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la carrière déjà bien remplie de Marion Rousse, qui cumule les rôles de consultante télé et de directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, une épreuve qui contribue largement à la visibilité du cyclisme féminin depuis 2022.