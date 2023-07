Tour de France 2023: Entre Dax et Nogaro, Krys célèbre l’étape en blanc

Le retour de l’étape en blanc organisée par Krys.

A l’occasion de la 4e journée sur le tour de France 2023 entre Dax et Nogaro, Krys a célébré l’étape en blanc, une initiative solidaire visant à financer des heures de soutien scolaire pour lutter contre les inégalités sociales et éducatives, en collaboration avec l’Afev. Depuis 2015, Krys est le parrain du Maillot Blanc, qui récompense le meilleur coureur de moins de 26 ans. Le spécialiste de l’optique et de l’audition soutient les espoirs du cyclisme et encourage les jeunes à croire en leur potentiel et à envisager leur avenir avec optimisme.

3e édition de l’étape en blanc organisée par Krys

La marque souhaite ainsi adresser un message d’encouragement aux jeunes Français en les invitant à faire preuve d’audace et à croire en eux-mêmes. L’objectif de cette initiative est de contribuer à la réussite scolaire et à l’épanouissement de tous les élèves, en particulier ceux issus des quartiers populaires qui sont davantage touchés par le décrochage scolaire. Pendant la 4e étape du Tour de France, la caravane Krys a distribué des tee-shirts l’étape en blanc avec un QR code à flasher, pour montrer son soutien envers les jeunes en difficulté. Cette journée a servi à sensibiliser le public à l’Afev et à son programme de Mentorat.

De l’argent reversé à l’Afev pour offrir des heures de soutiens scolaire

Depuis les deux dernières éditions de l’étape en blanc, plus de 62 000 heures de soutien scolaire ont été financées grâce à la participation des spectateurs et des internautes. L’Afev, une association nationale reconnue d’intérêt général, mobilise chaque année des milliers d’étudiants pour accompagner des jeunes en difficulté scolaire ou sociale. Le programme de Mentorat de l’Afev vise à créer des liens entre les étudiants et les jeunes, en leur offrant un soutien régulier et individualisé. Actuellement, plus de 20 000 étudiants sont engagés dans cette lutte contre les inégalités éducatives et sociales.