Stade Rennais: De noir et d’or, le maillot third 2023-2024 dévoilé

Le maillot third du Stade Rennais est sorti.

Le Stade Rennais F.C. a dévoilé ce samedi son maillot third pour la saison 2023-2024. Dominé par le noir, ce maillot se distingue par une inspiration pixels sur le devant, un col ouvert et une intégration des sponsors couleur or. Ce maillot est une célébration du lien indéfectible qui existe entre la ville de Rennes et le numérique.

Hommage au Minitial sur le maillot third du Stade Rennais

La création du Minitel dans les années 1980 figure comme le point de départ d’une longue histoire numérique rythmée par les innovations. Terre d’avancées technologiques depuis près de quarante ans, Rennes est devenue le symbole de l’excellence numérique avec comme emblème le bâtiment du Mabilais. Ce maillot sera mis à l’honneur par les joueurs qui le porteront dès cet après-midi à l’occasion du match amical contre Westham FC au Roazhon Park.

Symbole de la vitalité du numérique à Rennes, ce maillot third est produit par Puma l’équipementier du club, en polyester 100% recyclé.