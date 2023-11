Le PSG signe son tout 1er sponsor coréen qui s’appelle… Paris Baguette !

Paris Baguette s’est engagé auprès du PSG en tant que sponsor international.

Paris Baguette qui – comme son nom ne l’indique pas -, est une chaîne de boulangeries coréenne, a annoncé la signature d’un partenariat officiel avec le Paris Saint-Germain. Cette collaboration est une première pour une entreprise coréenne. Il permettra à Paris Baguette de renforcer sa notoriété et son statut de marque mondiale en s’associant à une équipe qui compte une grande base de fans à travers le monde.

Paris Baguette devient sponsor monde du PSG

Dans le cadre de ce sponsoring, le logo de Paris Baguette sera visible au Parc des Princes lors de chaque match à domicile. L’entreprise offrira également aux amateurs locaux l’occasion de découvrir ses produits de boulangerie et ses desserts les jours de match. « Nous sommes très heureux d’accueillir Paris Baguette, notre tout premier partenaire sud-coréen dans la famille du Paris Saint-Germain », se réjouit Marc Armstrong, directeur des revenus au PSG. « Ensemble, nous sommes maintenant prêts à aider Paris Baguette à exporter sa poursuite de l’excellence à l’échelle internationale. »

« Nous sommes heureux de conclure un partenariat avec le prestigieux club de football, le Paris Saint-Germain », ajoute Jinsoo Hur, PDG de Paris Baguette. « Nous pourrons offrir plus de plaisir et de valeur à nos clients et aux fans de football du monde entier grâce à la collaboration entre la culture alimentaire et le sport en utilisant Paris, une ville magnifique, comme motif. »

des produits dérivés de boulangeries associés au PSG

Le partenariat permettra aussi à Paris Baguette de produire du contenu avec les joueurs clés du PSG et de lancer des produits dérivés et autres produits fondés sur la collaboration. L’entreprise organisera des événements promotionnels pour donner des billets afin d’assister aux visites officielles et aux matchs du PSG.