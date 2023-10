Rossignol lance sa nouvelle campagne de marque : « Every Mountain, Every Face »

Rossignol célèbre la montagne et les sports d’hiver dans sa nouvelle campagne de marque.

La marque française de sports de glisse Rossignol a dévoilé sa nouvelle campagne de marque, intitulée « Every Mountain, Every Face ». Elle met en avant la diversité des communautés de skieurs à travers le monde et vise à célébrer la passion commune pour la montagne et la glisse. Le film, réalisé par l’agence El Flamingo, suit huit histoires différentes dans sept pays.

Ode à l’amour de la montagne dans la nouvelle campagne de Rossignol

On y voit des skieurs de tous âges, de tous niveaux et de toutes origines, partageant leur amour de la montagne. Le film s’achève sur une invitation à s’élancer, tous ensemble, vers la prochaine saison de ski. « Depuis 116 ans, Rossignol accompagne les amoureux de sports de glisse », explique Gabriel Authier, CMO du Groupe Rossignol. « Aujourd’hui plus que jamais, nous célébrons le pouvoir unique qu’a le sport de rassembler les gens. Une passion commune pour la montagne unit nos communautés tandis que chaque saison d’automne nous lie émotionnellement dans l’anticipation croissante des premiers virages de l’année. »

La campagne « Every Mountain, Every Face » est visible sur les réseaux sociaux et en télévision. Elle sera également soutenue par une série d’activations digitales et en magasin.