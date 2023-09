LOSC : New Balance dévoile un maillot 4th bleu, mauve et rose pour les Dogues

Les joueurs du LOSC ont un nouveau maillot third.

New Balance a dévoilé ce mercredi le nouveau quatrième maillot du LOSC Lille pour la saison 2023-24. La tunique rend hommage au dynamisme de la ville et à sa culture. Il met en lumière un monument emblématique de Lille, la Colonne de la Déesse, située au centre de la Grand Place. La statue est intégrée au design du maillot grâce à une impression négative en bleu marine, honorant la connexion entre le club et ses fans.

Un maillot hommage à la la Colonne de la Déesse pour le LOSC

Le maillot s’inspire également des styles street art et pop art, en jouant avec les codes du LOSC et de Lille. Le résultat est un design artistique représentant la culture vibrante et diversifiée de la ville. Pour refléter cela, le quatrième maillot arbore une base mauve accompagnée de touches vives de rose et de bleu clair. Ces couleurs sont obtenues en mélangeant les trois couleurs iconiques du club lillois, le rouge, le blanc et le bleu.

A peine dévoilé déjà disponible à la vente

« Lille est une ville incroyablement dynamique, et diversifiée, et nous voulions la refléter à travers le quatrième maillot. Les supporters du LOSC s’identifieront à cela, et nous espérons que cela se traduira par des performances passionnantes du club cette saison », explique le directeur général de New Balance Football, Kenny McCallum. Ce maillot est disponible à la vente dès à présent sur les espaces digitaux du club.