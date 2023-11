Le PSG dévoile un maillot inédit en collaboration avec Klabu

Le PSG dévoile un maillot inédit avec Klabu tourné vers les enfants réfugiés du camp de Cox’s Bazar au Bangladesh.

Le Paris Saint-Germain et Klabu, une start-up axée sur la solidarité, unissent leurs forces à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant. Ensemble, ils dévoilent un maillot inédit, porteur d’un message dédié aux enfants réfugiés et locaux du camp de Cox’s Bazar au Bangladesh. Ce maillot, fruit d’une collaboration étroite avec les enfants incarne l’unité.

Un maillot solidaire du PSG avec Klabu

Arborant des teintes crème et bleue, il symbolise l’identité partagée de ces enfants, offrant ainsi un signe de ralliement pour ceux qui les soutiennent au-delà des limites du camp. Avec les emblèmes de Klabu, du Paris Saint-Germain, inspiré de la ville de Cox’s Bazar au Bangladesh, il se fait porte-parole d’un message d’espoir et de solidarité. Ce maillot s’inscrit aussi dans une action plus vaste menée conjointement par le PSG, Klabu et l’ONG Friendship, pour améliorer la vie des 500 000 enfants vivant à Cox’s Bazaar et dans les villages avoisinants.

Des fonds pour aider les enfants réfugiés de Cox’s Bazar

Cette initiative, mise en lumière à travers une campagne portée par des sportifs du PSG, des jeunes de Cox’s Bazar et la communauté sportive, cherche à sensibiliser et à mobiliser un soutien accru. Elle s’ouvre également à tous, proposant le maillot à l’achat via les plateformes de Klabu et du PSG. Chaque vente contribue directement à soutenir ce projet au Bangladesh.