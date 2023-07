Le PSG dévoile un maillot inédit avec le label de The Weeknd

Le maillot extérieur du PSG revisité avec le label XO de The Weeknd.

Le Paris Saint-Germain et XO Records, le label de The Weeknd, ont annoncé une collaboration exclusive pour créer un maillot collector PSGXO. Il est habillé de l’emblème XO Records et sera en vente dans les magasins officiels du Stade de France pendant le concert de The Weeknd, du 29 juillet, puis sur le site en ligne du PSG et dans les magasins officiels du Club à Paris.

Avec le concert de The Weeknd, le PSG et XO lancent un maillot commun

Fabien Allègre, Directeur de la Marque du Paris Saint-Germain, a commenté : « Nous sommes ravis de collaborer avec XO Records pour proposer le maillot en édition limitée de The Weeknd à Paris grâce à notre partenaire Fanatics. C’est un artiste énorme avec une carrière exceptionnelle, dont la popularité transcende les frontières. C’est un grand honneur pour le Club de faire partie de l’aventure de sa tournée, qui fait escale à Paris ce mois-ci. C’est le genre de synergie qui nourrit notre marque et nous intègre à la culture pop contemporaine. Avec The Weeknd, le Paris Saint-Germain est plus populaire que jamais. »

« Nous sommes très excités de collaborer avec une marque emblématique qui suscite le respect comme le Paris Saint-Germain. Nos deux emblèmes côte à côte, c’est un partenariat de rêve pour XO », ajoute La Mar C. Taylor, Directeur Créatif et Co-fondateur de XO. Un maillot PSGXO signé par tous les joueurs du Club et The Weeknd sera mis en vente lors du prochain gala de la Fondation Paris Saint-Germain.

Une nouvelle collaboration après Prince et les Rolling Stones

Le Paris Saint-Germain a déjà collaboré avec de nombreux acteurs de la musique dont Prince et les Rolling Stones. Ce nouveau partenariat avec The Weeknd est une nouvelle étape du rapprochement du sport et de la culture qui pointe l’ambition du club de s’affirmer comme une marque globale, pour s’adresser à un public plus large.