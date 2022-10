FC Barcelone: Et si Piqué devait porter le logo de Shakira sur son maillot ?…

Shakira en sponsor du maillot du Barça et Gérard Piqué pour le porter : simple blague ou vraie possibilité ?

Il y a quelques mois encore, l’idée aurait parut naturelle. Limite évidente. Parce qu’après avoir joué le Clasico, avec le logo du label Drake sur le maillot du FC Barcelone et parce que paraît-il, Spotify envisagerait de renouveler l’expérience, pourquoi ne pas imaginer qu’à son tour, la chanteuse colombienne Shakira profite d’un même privilège ? Et en ce cas, qu’en penserait Gérard Piqué, son désormais ex-compagnon de douze ans ?

Après Drake, Shakira sur le maillot du FC Barcelone ?

Figurez-vous que le scénario serait tout ce qu’il y a de plus possible. C’est que Marca rapporte, sur la base d’une information du journaliste ESPN de Barcelone, Moises Llorens. Fort de l’écho du partage d’espace dédié à Drake, ce dimanche de Clasico, le partenaire majeur du Barça penserait au groupe Coldplay, mais également à Shakira, l’une des personnalités les plus populaires de la planète.

💲 @shakira 💙❤️ Primera artista latinoamericana en tener cuatro canciones de cuatro décadas diferentes que superan las 200 millones de reproducciones en @Spotify. Segunda artista en estar presente en la camiseta del FC Barcelona. pic.twitter.com/D19OZuQGu5 — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) October 19, 2022

Un scénario possiblement humiliant pour Gérard Piqué

Mieux, cette dernière sort ce mercredi « Monotonia », qui évoque la rupture récente et ultra-médiatisée, du couple jusqu’alors glamour, d’un footballeur professionnel et d’une artiste. C’est déjà lourd à assumer pour Gérard Piqué, d’ailleurs parfois moqué dans les stades, par ceux qui reprennent les tubes de son ex, l’imaginer avec son logo sur bleu et grenat maillot en plus, est un fantasme que d’autres nourrissent pour lui : « J’écouterai Shakira tous les jours jusqu’à ce que Piqué porte son logo sur le maillot », dit notamment l’un, sur les réseaux sociaux.