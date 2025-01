Marcus Thuram nous montre son nouveau bolide de Noël à 400 000 euros

Marcus Thuram débute son année sur les chapeaux de roues. @Katak Motors

Marcus Thuram a bouclé son année 2024 avec un nouveau bolide sous le sapin. Ou, en la circonstance, dans le garage de l’attaquant international français de l’Inter Milan. Tel que l’a partagé la concession sur les réseaux sociaux, il est désormais propriétaire d’une Ferrari Purosangue, reçu par le groupe Katak Motors, basé à Bielefeld, en Allemagne, où Thuram évoluait précédemment avant l’Italie.

Un Puronsague pour l’attaquant de l’équipe de France

Ce modèle, estimé à près de 400 000 euros et souvent plus selon les options choisies, représente bien plus qu’un simple véhicule. Avec son moteur V12 de 6,5 litres développant 725 chevaux, la Purosangue offre des performances dignes des meilleures voitures de sport, tout en adoptant le confort et la praticité d’un SUV. Capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes, ce bolide atteint une vitesse de pointe maximale de 310 km/h.

Marcus Thuram adapte sa conduite au pays où il évolue

Marcus Thuram a choisi la sienne en couleur noir mat. Cette sportive signée de la mythique marque au cheval cabré tranche avec le plus volumineux 4×4 Mercedes Classe G que l’on lui connaissait précédemment. Le buteur de 27 ans s’adapte à son environnement : il roulait en Allemande quand il était un joueur de la Bundesliga et désormais en Italienne, puisqu’il sévit en Serie A.