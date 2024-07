Marcos Llorente fait polémique avec le logo de sa nouvelle marque de café

Pas le plus inspiré le logo de la marque de café Rhudo lancée par Marcos Llorente

C’est une étrange polémique dont se fait massivement l’écho la presse sportive ibérique. Et pour cause, le nom de Marcos Llorente, joueur de l’Atlético Madrid, a été toute la journée ce mercredi, l’un des sujets les plus tendances sur les réseaux sociaux d’Espagne. Tendance, version bad buzz.

Un logo qui ressemble tristement à celui des SS

En cause, sa nouvelle marque de café haut de gamme, « Café Irreverentes » et le logo choisi pour la représenter, en raison de la ressemblance troublante avec celui des SS nazis. Le projet, mené en collaboration avec Ibai Gómez, visait initialement à diversifier les activités du footballeur dans le domaine de l’entrepreneuriat. Cependant, dès la publication d’une story Instagram présentant le logo, les internautes ont rapidement établi un parallèle visuel avec le symbole des Schutzstaffel, les tristement célèbres « escadrons de protection » de l’Allemagne nazie.

Malgré l’ampleur de la controverse, ni le joueur ni la marque n’ont encore réagi officiellement. Le site web de l’entreprise et les profils sociaux des protagonistes restent silencieux face à cette polémique. Il est à noter que la marque, basée en Galice, avait déjà été lancée il y a quelques semaines sans susciter de réactions particulières.

Marcos Llorente cultive les controverses à son sujet

Parmi ses clients notables figure l’international français Antoine Griezmann, coéquipier de Llorente à l’Atlético Madrid. Cette affaire intervient peu après une autre controverse impliquant Llorente, qui avait nié le lien entre l’exposition au soleil et le cancer de la peau sur les réseaux sociaux, suscitant déjà de vives réactions contre lui.