Man Utd: Ce que le transfert de Willy Kambwala doit rapporter à Sochaux

Willy Kambwala a quitté Manchester pour le club de Villarreal. Son transfert ricoche sur le FC Sochaux.

Officialisé ce lundi par les deux clubs, le transfert du défenseur franco-congolais Willy Kambwala, de Manchester United en Premier League anglaise, vers Villarreal en Liga espagnole intéresse tout particulièrement en France, le club du Sochaux FC. Pour la bonne raison que Willy Kambwala l’a fréquenté dans ses jeunes années.

Willy Kambwala quitte Manchester United pour Villarreal

Arrivé en France dans son enfance, le joueur aujourd’hui âgé de 19 ans a débuté le football en région parisienne, avant d’intégrer le centre de formation du FC Sochaux, à 14 ans. Il y est resté deux ans d’après l’historique de son parcours, avant de filer en Angleterre à Manchester United, ce qui vaut au club doubiste de prétendre à une contribution sur son transfert de l’été, au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA.

Une contribution pour le FC Sochaux qui l’a formé deux ans

Sur une indemnité donnée à 10 millions d’euros, payée par Villarreal à Manchester United, 50 000 euros doivent revenir à Sochaux, selon nos calculs. Même si cela reste plutôt modeste, à l’échelle du football et de son business bien entendu, c’est une somme non négligeable pour un club qui a frôlé la banqueroute financière voilà tout juste un an.