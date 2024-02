Louis Vuitton recrute Victor Wembanyama

Victor Wembanyama signe un sponsoring d’envergure avec la marque Louis Vuitton.

Le phénomène français du basket Victor Wembanyama poursuit son ascension fulgurante en devenant ambassadeur de la marque de luxe Louis Vuitton. Arrivé en NBA cette saison avec les San Antonio Spurs, le numéro 1 de la draft 2023 impressionne par ses performances et s’impose déjà comme un prétendant sérieux au titre de Rookie de l’année.

Wembanyama rejoint le casting des stars de Louis Vuitton

Louis Vuitton salue dans un communiqué relayé par le média WWD; « l’excellence » et « le perfectionnement perpétuel » du jeune athlète, ainsi que son parcours hors du commun. Wembanyama rejoint ainsi une équipe d’ambassadeurs sportifs prestigieux, parmi lesquels les tennismen Carlos Alcaraz et Naomi Osaka, la skieuse Eileen Gu, le nageur Leon Marchand et l’escrimeur Enzo Lefort.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de la marque de s’associer à des personnalités talentueuses et audacieuses, à l’image de Wembanyama, qui a fait sensation dès son arrivée en NBA dans un costume Louis Vuitton. Avec 3,6 millions d’abonnés sur Instagram et une place dans le top 4 des ventes de maillots NBA, Wembanyama bénéficie d’une immense popularité auprès du public, ce qui en fait un ambassadeur de choix pour Louis Vuitton.

La marque du groupe LVMH est un partenaire des JO 2024 de Paris

Cette collaboration illustre également l’intérêt croissant des marques de luxe pour le sport, domaine générateur de visibilité et d’émotions. A noter que Vuitton avait mis fin à son partenariat avec la NBA en 2022, mais reste présent dans le monde du basketball avec ce nouveau partenariat individuel. Wembanyama, quant à lui, poursuit son rêve olympique avec l’équipe de France et pourrait bien porter les couleurs de Louis Vuitton aux Jeux de Paris 2024 puisque la marque du groupe LVMH est un partenaire officiel de l’événement.