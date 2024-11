LOSC. Un convoité joueur des Dogues signe avec Jay-Z

Alexsandro est la dernière recrue football de l’agence de Jay-Z, roc Nation Sports.

Et un joueur de Ligue 1 de plus dans le giron des athlètes de la société de représentation Roc Nation crée par la star de la musique, Jay-Z. Après l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique, c’est le défenseur central du LOSC Lille, Alexsandro, qui signe avec l’agence. Un autre Brésilien, ils sont nombreux au sein de Roc Nations Sports, depuis que la division du groupe est venue majoritaire dans l’actionnariat de TFM, l’une des organisations les plus influentes sur le continent sud-américain et celle jusqu’alors associé à Vinicius Jr.

Alexsandro rejoint le pool des athlètes de Roc Nation Sports

« Bem-vindo à família », (Bienvenue dans la famille), écrit Roc Nation Sports à l’annonce du transfert dans ses rangs du joueur de 25 ans, sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2028. Alexsandro est arrivé à Lille en 2022, en provenance du Portugal. Il était jusqu’alors représenté par la plus modeste société Focus Soccer Agency, qui a sa base à Montévidéo en Uruguay.

Vers un départ du LOSC pour le défenseur brésilien ?

Ce rapprochement avec sa nouvelle agence pourrait conditionner le futur du joueur au sein du club du Nord de la France. L’été dernier, déjà, il était courtisé notamment de clubs italiens ; Bologne ayant par exemple formulé une offre à plus de 15 millions d’euros, pour un joueur que le LOSC a recruté pour sept fois moins.