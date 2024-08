Losc ou Slavia Prague, qui se qualifiera en Ligue des champions selon les bookmakers ?

C’est une place pour la phase finale de la Ligue des champions qui va se jouer entre le Losc et le Slavia Prague.

Le Losc l’a fait, écarter le Fenerbahçe de José Mourinho de la course à la Ligue des champions, alors qu’il n’était pas le favori. Cette performance vaut aux hommes de Bruno Génésio de faire un pas de géant vers la phase finale de la Ligue des champions. Il leur faut pour cela écarter le Slavia Prague, au prochain tour en barrages.

Le Losc sera cette fois favori face au Slavia Prague

Cette fois, les Dogues seront dans le costume du favori chez les bookmakers. Cette fois encore, ils recevront au match aller, toujours chez le voisin à Valenciennes. Cela devrait normalement bien se passer pour les Lillois qui sont donnés assez largement vainqueurs de ce round à la cote 1,64 contre 5 la victoire des Tchèques et 3,5 le match nul.

Un adversaire qui donne du fil à retordre aux clubs français

Plusieurs fois dans l’histoire, le Slavia Prague a affronté des clubs français et son bilan est à l’équilibre : sept victoires, autant de défaites et quatre matchs nuls. Cette opposition en sera une qui va compter, sportivement car elle permet l’accès à la phase finale de la Ligue des champions et de fait conséquemment, financièrement sachant qu’à ce niveau des barrages, les deux clubs ont l’assurance percevoir une prime de l’UEFA.