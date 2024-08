Losc: Une qualification en barrages qui rapporte financièrement

Les supporters du Losc peuvent espérer, leur club a fait un pas de géant vers la phase finale de la Ligue des champions.

Une performance et une belle, que celle doublement accomplie par le Losc pour écarter le Fenerbahçe de la course à l’accession à la Ligue des champions (2-1, 1-1 ap). C’était loin d’être gagné d’avance mais les hommes de Bruno Génésio, avec du coeur et du courage, ont poussé le suspense jusqu’aux prolongations pour se qualifier pour les barrages grâce à un pénalty du buteur canadien, Jonathan David.

Une qualification à au moins 4,29 M€ pour le Losc

Cette qualification est bonne sportivement, elle l’est aussi financièrement. Car arriver au stade des barrages assure aux équipes, une rétribution minimale de l’UEFA. Tel que nous l’avons appris à Sportune, elle est de 4,29 millions d’euros cette saison. Comprendre que si le parcours des Dogues devait s’arrêter à ce stade, c’est la somme qu’il percevrait. En plus du reste à gagner en Ligue Europa. Ce bonus est en baisse cette saison sur la précédente, il était l’année dernière de 5 millions d’euros.

Une nouvelle grille de répartition augmentée en Ligue des champions

En revanche, ils n’en toucheront rien s’ils écartent le Slavia Prague en suivant, pour se qualifier pour le tableau final de la grande Ligue des champions. Car à ce stade, ils prétendront comme les 36 autres clubs désormais en compétition, à la nouvelle grille de répartition avec déjà la garantie d’un bonus commun à toutes les équipes de 18,26 millions d’euros.