LOSC. Lille a bouclé 2024 avec (encore) d’énormes bénéfices

Le LOSC a bouclé sa saison 2024 avec plus de 17 millions d’euros net de bénéfices.

Le LOSC Lille est décidément sur une très bonne dynamique. Et le retour du club dans la clinquante Ligue des champions devrait logiquement confirmer l’embellie. De quoi augurer pour la formation nordiste un exercice bénéficiaire au bilan du 30 juin 2025 à venir.

Un de plus pour ce LOSC qui les enchaîne depuis la reprise en main du club, par le fonds Melvyn Partners et l’intronisation à l’opérationnel de la présidence, d’Olivier Létang. Tel que nous l’avons appris à Sportune, par les comptes officiels du club, les Dogues ont bouclé leur dernière saison avec un bénéfice de 17,35 millions d’euros net, consécutif à un autre de 30,34 millions en 2023.

Chiffre d’affaires en hausse et salaires en baisse

Au 30 juin 2024, le LOSC Lille a déclaré un chiffre d’affaires (CA), hors opérations sur le marché des transferts, de 83,7 millions d’euros, ainsi réparti : 47,1 M€ de droits de la TV, 19,5 millions des partenariats commerciaux, 15,1 millions de la billetterie, 1 million du merchandising et le million restant des autres produits. Ce CA est 19% supérieur sur la saison précédente.

Par ailleurs, le club nordiste a réduit sa masse salariale de 3,4% sur un an, qui passe de 70,439 millions d’euros, charges sociales incluses, à 68,071 millions au 30 juin 2024. Plus largement, les charges de l’exploitation ont baissé de 2% pour s’établir à 144,137 millions au dernier bilan. Si le résultat net est plus bas, c’est parce que le trading a généré moins de revenus la saison dernière que la précédente.

