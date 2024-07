Losc : 5 Défenseurs désormais libres pour remplacer Leny Yoro

Le Losc va devoir céder sa pépite Leny Yoro et le remplacer par la même occasion.

Puisqu’il ne fait pas de doute que le Losc va perdre la pépite qu’il a formé, le défenseur central Leny Yoro, d’une part tant le joueur est convoité et des plus grands clubs (il serait proche du Real Madrid), et d’une autre car il n’a de contrat que jusqu’au terme de cette nouvelle saison 2025-2025, Lille devra envisager de se renforcer en défense, tout en essayant de minimiser la dépense sur les deniers que va lui rapporter son joueur de 18 ans.

Leny Yoro va quitter le Losc, qui pour le remplacer en défense centrale ?

Depuis le passage à la nouvelle saison, le marché des joueurs libres contractuellement regorge de talents, plus ou moins confirmés et plus ou moins accessibles, financièrement ou pour d’autres raisons. Par exemple, Raphaël Varane, champion du monde avec les Bleus en 2018, serait une piste de premier choix, s’il n’avait pas fait école non loin au RC Lens, chez le rival honni.

Simon Kjær, une référence européenne qui a déjà fréquenté le Losc

En revanche, si Varane souffre de son passé, d’autres au contraire ont un vécu qui les approche de très près du club nordiste. Comme Edgar Ié qui a porté le maillot lillois à 47 reprises, mais peut-être plus encore l’international danois, Simon Kjær, passé au club de 2013 à 2015. Non conservé par l’AC Milan il est en quête d’un nouveau challenge. A 35 ans, il avance certes en âge mais dans la perspective de retrouver la Ligue des champions, son expérience pourrait être précieuse. Et il n’aurait aucune difficulté à prendre ses repères.

Autre nom d’âge « canonique » mais au CV clinquant, il y a chez le voisin belge le néo-retraité des Diables Rouges Jan Vertonghen, après la défaite belge face aux Bleus et le Camerounais Joel Matip qui sort d’une longue et riche étape de huit ans avec les Reds de Liverpool.

Moussa Diarra, le plus jeune et le plus gros potentiel de la liste

Plus modestement sur le papier, il y a la piste de l’ancien nantais Koffi Djidji, qui sorte d’une expérience réussie avec le Torino en Serie A, quand les blessures n’ont pas contrarié son évolution. Sinon, le profil le plus jeune et le plus gros potentiel, que l’ancien toulousain Moussa Diarra. Elément clé du collectif des Violets la saison dernière, il a souhaité à 23 ans, offrir un nouvel élan à sa carrière loin de son club formateur. Nul doute qu’un projet de jeu de haut de tableau avec la perspective d’une C1 saurait le séduire.