Loïs Boisson bat des records d’audience pour France Télévision

Les Français se prennent de passion pour Loïs Boisson.

A performance sportive exceptionnelle, audience télévisuelles conséquentes. C’est exactement ce qui s’est produit hier sur France 2, où la qualification historique de Loïs Boisson pour les demi-finales de Roland-Garros a provoqué un véritable pic d’audience, établissant de nouveaux standards pour la couverture du tennis français.

Les chiffres sont remarquables : 4,3 millions de téléspectateurs et un pic exceptionnel à 52,2% de part d’audience ont accompagné le moment de la balle de match contre Mirra Andreeva. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle se produit en semaine et dans l’après-midi, dépassant largement les audiences habituelles du tennis sur les chaînes publiques.

Vers un nouveau record contre Coco Gauff ce jeudi ?

Cette affluence record s’explique par la conjugaison de plusieurs facteurs : l’effet Cendrillon d’une joueuse classée 361e mondiale bénéficiant d’une invitation, l’élimination d’une nouvelle tête de série (la n°6 mondiale, Mirra Andreeva, après la n°3, Jessica Pegula), et surtout l’identification du public français à cette histoire de jeune révélation soudaine qui défie tous les pronostics.

Pour France Télévisions, ces audiences constituent un jackpot inattendu qui valide leur stratégie de couverture étendue de Roland-Garros. La moyenne de 3,3 millions de téléspectateurs sur l’ensemble du match, assortie d’une part d’audience de 39,6%, place cette diffusion parmi les meilleures performances de la chaîne publique sur la quinzaine parisienne.

Aujourd’hui, tous les regards se tournent vers la demi-finale face à Coco Gauff, numéro 2 mondiale. Si l’exploit d’hier a généré une telle ferveur populaire, la confrontation avec l’Américaine promet de battre de nouveaux records d’audience, France Télévisions espérant capitaliser sur cette dynamique exceptionnelle.