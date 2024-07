L’OGC Nice dévoile son nouveau maillot domicile au jour de ses 120 ans

Seul club habillé du Coq Sportif en Ligue 1, l’OGC Nice a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025.

L’OGC Nice dévoile ce mardi matin son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025, fruit d’une collaboration avec l’équipementier, Le Coq Sportif. Cette révélation accompagne une date symbolique que celle de l’anniversaire du club, qui célèbre ses 120 ans.

Rouge et noir à bande, teinté de doré pour le maillot de l’OGC Nice

Le design du maillot allie tradition et modernité. Les bandes rouges et noires, symboles du club depuis plus d’un siècle, s’accompagnent de touches dorées évoquant les années glorieuses des Aiglons. C’est la couleur marqueur des partenaires commerciaux, dont le principal Ineos, ainsi que le logo du club

Des détails viennent parfaire l’ensemble : la mention « Issa Nissa » au col, une étiquette commémorative brodée et des manches aux finitions symétriques.