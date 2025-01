L’OGC Nice a réduit par 2,5 ses pertes en 2024 mais reste lourdement déficitaire

L’OGC Nice a certes bouclé 2024 avec un déficit de plus de 25 M€, mais cela reste mieux qu’un an plus tôt.

Porté par la performance des hommes de Francesco Farioli, l’entraîneur qui ne sera resté qu’un an à l’OGC Nice en obtenant des résultats probants (le GYM a fini 5e de la Ligue 1, contre 9e la saison d’avant), l’OGCN a quasiment doublé son chiffre d’affaires au terme de l’exercice du 30 juin dernier, sur celui de l’année précédente. C’est ce que l’on apprend des comptes officiels du club que Sportune a consulté.

Que les revenus ont progressé de 48,4%, passants de 68,196 millions à 101,219 millions d’euros. Une performance qui tient donc, au moins pour large partie, aux résultats sportifs du club et qui augurent de recettes supérieures encore pour la saison en cours, puisque le club est de retour en Coupe d’Europe (en Ligue Europa).

Augmentation du CA + réduction des charges = baisse des pertes pour le GYM

En même temps, les charges de l’exploitation ont baissé de 10,4% sur la même période, à 186,512 millions d’euros au bilan de la saison 2023-2024, contre 208,034 millions celle d’avant. Cela se matérialise notamment par une réduction de la masse salariale chargée, à 100,358 millions au 30 juin dernier et 109,132 M€ à N+1.

Conséquemment, l’OGC Nice a réduit de plus de moitié (58,5%), les pertes financières. Elles étaient de 64,172 millions d’euros nets en 2023. Elles sont de 26,669 millions un an plus tard. Seules les dettes de l’exploitation sont demeurée à quasi identique, de 89,795 M€ à 89,035 M€.

L’OGC Nice, enfin, rappelle qu’il a été procédé le 26 juin dernier à une augmentation de 1,615 millions d’euros du capital, par la création et l’émission de 54 060 actions nouvelles de 29,88 euros de valeur nominale avec une prime d’émission de 525,12 euros par action. Ce capital est depuis de 13,256 millions d’euros.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs