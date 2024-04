L’Inter Miami dévoile une rose montre signature

Après David Beckham, Tudor s’est associée à son club l’Inter Miami.

Dans la foulée du partenariat signé entre les deux marques, l’Inter Miami et, le groupe horloger suisse Tudor s’associent pour dévoiler une montre signature, la Black Bay Chrono « Pink ». Ce chronographe, produit en série limité, célèbre l’équipe de football co-fondée par David Beckham, ambassadeur de Tudor. Le choix du rose pour cette édition spéciale ne manque pas de symbolisme. Il reflète à la fois l’identité de l’Inter Miami CF et les ambassadeurs de Tudor, parmi lesquels David Beckham et le musicien Jay Chou.

Images et détails de la montre signature Inter Miami x Tudor Image 1 parmi 4

Après s’être associé, l’Inter Miami et Tudor dévoile une montre commune

Sur le plan technique, la Black Bay Chrono « Pink » conserve les caractéristiques de la gamme Black Bay Chrono, avec un boîtier en acier inoxydable de 41 mm, des sous-cadrans contrastés et un mouvement chronographe certifié COSC. Le cadran rose bombé, les compteurs noirs et les touches de rouge ajoutent une touche distinctive à cette pièce. Le bracelet à cinq maillons façon Jubilee avec fermoir « T-fit » vient parachever ce design.

5 720 euros pour s’offrir la première montre signature de l’Inter Miami

Tudor a annoncé que cette montre serait une édition limitée, renforçant ainsi son exclusivité et son attrait pour les collectionneurs. Proposée au même tarif que les autres modèles Black Bay Chrono en acier, soit 5,720€, cette édition est la première montre signature associée à l’Inter Miami. Le club qui monte, tant sur le plan sportif, que populaire et marketing.