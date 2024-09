PSG: L’impressionnante Bentley x Mansory d’Ousmane Dembélé en vidéo

Ousmane Dembélé n’a pas qu’une Bentley Bentayaga. La sienne est musclée par le préparateur automobile Mansory.

Ousmane Dembélé ne fait pas beaucoup de bruit en dehors des pelouses de football. Il n’est pas le footballeur le plus expansif, notamment sur les réseaux sociaux, mais ça n’empêche l’ailier du Paris Saint-Germain d’en pincer pour les belles et puissantes cylindrées. Notamment les allemandes, à l’instar de l’AMG GT63S de Mercedes. Et sinon pour les Anglaises, en l’occurence la Bentley Bentayga revue et corrigée par le préparateur Mansory.

Un monstre de 900 chevaux dans le garage d’Ousmane Dembélé

Ce SUV de luxe, déjà remarquable de base, se distingue par son look ultra-sportif et sa couleur noire qui tranche, pour une note de sobriété. Le véhicule est équipé d’un kit carrosserie complet comprenant notamment un spoiler avant, des prises d’air latérales, des extensions d’ailes et un diffuseur arrière. De nouvelles jantes complètent l’esthétique agressive de ce bolide racé.

Des pointes aussi fulgurantes que celle de l’attaquant du PSG

Cette Bentley Bentayga n’est pas seulement belle, elle est aussi très puissante. Le moteur W12 de 6,0 litres a été modifié par Mansory pour développer 900 chevaux, soit 265 chevaux de plus que le modèle d’origine. Grâce à cette augmentation de puissance, le SUV peut passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 323 km/h. Le prix de cette Bentley Bentayga Feroza n’est pas connu, mais il est certain qu’il est à la hauteur de ses performances et de son look exclusif.