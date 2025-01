Ligue 1. Au championnat des tribunes de la LFP, le PSG domine l’OL, l’OM et le RC Lens

La LFP a dévoilé son classement du championnat des tribunes à mi-saison de la Ligue 1.

À mi-parcours de la saison 2024-2025, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le classement de son « Championnat des tribunes », qui évalue l’ambiance et l’animation dans les stades de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain occupe la première place, devançant l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, tandis que le RC Lens se positionne à l’affût du podium.

Cette compétition parallèle, qui récompense l’engagement des supporters, s’appuie sur un système de notation complexe allant jusqu’à 35 points pour les matches à domicile et 4 points à l’extérieur. Les critères évalués comprennent la fidélité des supporters (à domicile et à l’extérieur), l’ambiance dans le stade, les animations organisées par les clubs et leurs supporters, ainsi que leur engagement sur les réseaux sociaux.

Les soutiens de l’ASSE s’illustrent sur les réseaux sociaux

Derrière le quatuor de tête, trois clubs se livrent une bataille intense : le Toulouse FC, l’AS Saint-Étienne et le Stade Rennais ne sont séparés que par quatre points. À noter la performance remarquable des supporters stéphanois sur les réseaux sociaux, ayant mobilisé près de 14 500 votes lors du premier jeu-concours de la saison, sur un total de 45 000 participants.

Cette initiative de la LFP, soutenue par le sponsor titre de la Ligue 1, la marque McDonald’s, vise à valoriser l’engagement des supporters et l’atmosphère dans les stades français, des éléments essentiels à l’attractivité du championnat.