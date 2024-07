L’Espanyol Barcelone attaque le namer de son stade en justice

Il y a de l’eau dans le gaz entre l’Espanyol Barcelone et son désormais ex-partenaire naming du stade.

Un peu plus d’un an après la signature de l’accord, l’Espanyol Barcelone remet en cause ce lundi l’accord qui l’associe avec la société américaine Stage Front, pour l’attribution du naming de son stade. Le club catalan annonce ce lundi 1er juillet entreprendre un action judiciaire contre son désormais ancien partenaire commercial.

Un peu plus d’un an après le partenariat avec Stage Front remis en cause

En mars 2023, l’Espanyol a conclu un accord de cinq ans avec Stage Front pour le naming de son stade, rebaptisé RCDE Stadium. Cette collaboration s’inscrivait dans le cadre d’une stratégie d’expansion européenne ambitieuse de Stage Front, entreprise spécialisée dans les services sportifs professionnels aux États-Unis.

L’Espanyol réclame le paiement de son dû et une compensation

Sauf que ce partenariat tourne. L’Espanyol accuse en effet l’entreprise américaine de manquements à ses obligations contractuelles, notamment des défauts de paiement. Face à cette situation, le club catalan a pris la décision de mettre fin à l’accord et d’engager des poursuites judiciaires. Le club annonce avoir mandaté ses avocats pour intenter une action en justice civile, réclamant non seulement le paiement des factures en souffrance mais aussi des dommages et intérêts pour la rupture anticipée du contrat.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de difficultés pour Stage Front, qui semble se retirer du marché européen. L’Espanyol mentionne que l’entreprise est en train de rapatrier tout son personnel responsable de l’activation et du suivi des contrats en Europe, et qu’elle a également mis fin à ses activités avec LaLiga à laquelle elle s’était aussi associée.