Les salaires des joueurs de l’ASSE en 2023-2024

Même si elle baisse, la masse salariale de l’ASSE demeure l’une des plus fournies de la Ligue 2.

Comme il le fait chaque année à l’approche du printemps, le journal L’Equipe a dévoilé son enquête sur les salaires des joueurs de football en France, dans la liste desquels ceux qui portent le maillot de l’ASSE cette saison 2023-2024. Chez les Verts, le joueur le mieux payé de l’effectif est Irvin Cardona, prêté par Augsbourg. L’attaquant français perçoit 100 000€ mensuels, dont 75 000€ est pris en charge par le club allemand.

Des salaires chez les Verts conditionnés à des primes importantes

Ibrahim Sissoko (56 000€), Florian Tardieu et Mathieu Cafaro (50 000€ chacun) complètent le podium. Le capitaine Anthony Briançon ferme le top 5 avec un salaire de 45 000€ mensuels. Plusieurs joueurs ont également négocié des primes individuelles en cas de retour en Ligue 1. Elles varient de 120 000€ brut pour Dylan Batubinsika à 150 000€ brut pour Dennis Appiah et Mathieu Cafaro. Une prime collective est également prévue, estimée entre 50 000€ et 100 000€ brut par joueur, au prorata du nombre de matchs joués.

La masse salariale a fondu avec le maintien du club en Ligue 2

L’entraîneur Olivier Dall’Oglio perçoit 35 000€ brut mensuels. En cas de montée en Ligue 1, il touchera une prime de 150 000€ et verra son contrat prolongé d’une saison supplémentaire. tel que nous l’avons récemment observé en détails et en exclu sur Sportune, la masse salariale du club stéphanois a particulièrement baissé en 2023, sur l’exercice 2022. Charges incluses, elle était de 18,69 millions d’euros au bilan du 30 juin dernier. Elle serait cette saison proche de la quinzaine de millions d’euros.

Les salaires des joueurs de l’ASSE en 2023-2024

Irvin Cardona = 1,2 M€ (dont 0,9 M€ pris en charge par le FC Augsbourg)

Ibrahim Sissoko = 0,67 M€

Florian Tardieu = 0,6 M€

Mathieu Cafaro = 0,6 M€

Anthony Briançon = 0,54 M€

Dennis Appiah = 0,48 M€

Laime Fomba = 0,48 M€

Ibrahima Wadji = 0,48 M€

Stéphane Diarra = 0,48 M€ (dont 0,12 M€ pris en charge par le FC Lorient)

Gautier Larsonneur = 0,42 M€

Thomas Monconduit = 0,42 M€

Dylan Batubinsika = 0,36 M€