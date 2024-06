Les maillots de la Ligue 1 2024-2025 officialisés en images

Six maillots ont été dévoilés à ce stade en Ligue 1

La saison 2023-2024 n’étant pas encore terminée, il est logique que la plupart des pièces soient encore gardées dans les placards des clubs et de leurs équipementiers. Pour autant, avec le RC Lens qui a révélé ce vendredi son nouveau domicile signé de Puma, un premier tiers des clubs de l’élite a officialisé un premier maillot pour l’exercice 2024-2025.



Les maillots de la saison 2024-2025 dévoilés en Ligue 1 : PSG x Nike Image 1 parmi 6

6 des 18 clubs de la Ligue 1 ont dévoilé un maillot

Ils sont donc six et de partenaires techniques variés. Seul Adidas a levé le voile sur deux clubs que la marque allemande équipe : le RC Strasbourg et l’Olympique Lyonnais. Il lui reste le meilleur du dernier championnat, en l’occurence le Stade Brestois qui portera les couleurs de l’équipementier sur la scène de la Lige des champions.

Dix équipementiers cette saison en Ligue 1. Peu-être onze

Avec trois clubs chacun, Adidas (Brest, Lyon et Strasbourg), Puma (Marseille, Lens et Rennes) et Nike (Paris, Montpellier et le nouveau Toulouse), sont majoritaires cette saison 2024-2025 de Ligue 1. Avec eux sont présentes les marques Macron (Auxerre), Hummel (Saint-Etienne), Kappa (Angers), New Balance (Lille), Le Coq Sportif (Macron), Umbro (Reims) et Joma (Le Havre). Reste l’inconnue AS Monaco qui va changer d’équipementier, qui pourrait-être Mizuno.