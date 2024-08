Les Girondins de Bordeaux dévoilent leurs maillots domicile et extérieur

Marine et blanc et blanc et marine, pour les nouveaux maillots des Girondins de Bordeaux.

Après de longues semaines de flou et d’incertitude la plus complète, les Girondins de Bordeaux reviennent aux fondamentaux du terrain. Ce mercredi, au jour de la reprise des entraînements, le FCGB a dévoilé un nouveau groupe composé de 24 joueurs, pour deux équipes séniors et dans la foulée, les maillots domicile et extérieur de la saison 2024-2025, imaginé pour le club par le partenaire technique, Adidas.

Deux maillot aux designs identiques à domicile et à l’extérieur pour les Girondins

Pour ses matchs à domicile, l’équipe arborera son emblématique maillot bleu marine orné du célèbre scapulaire blanc. Cette tenue, symbole de l’identité bordelaise, perpétue l’héritage du club. Le maillot extérieur, quant à lui, revisite un classique en inversant les couleurs de la version domicile, comme un clin d’œil aux maillots Adidas portés par l’équipe en 2000.

Rappelons que, rétrogradés par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) puis placés en redressement judiciaire, les Girondins de Bordeaux évolueront cette saison championnat National 2, pour l’équipe fanion.