Les dates de la reprise des clubs de la Ligue 1 2024-2025

Les vacances seront plus ou moins courtes pour les joueurs de la Ligue 1, saison 2024-2025.

Les vacances seront courtes pour certains, voire quasiment nulles pour ceux concernés avec leurs pays par les compétitions continentales : l’Euro en Allemagne d’un côté, la Copa America aux Etats-Unis d’un autre. La saison 2023-2024 ne sera pas encore achevée qu’un tiers des équipes de la Ligue 1 seront revenues sur les terrains de l’entraînement.

Monégasques et Strasbourgeois premiers à reprendre

Les premiers à reprendre, selon le calendrier de L’Equipe, seront les Monégasques et les Strasbourgeois, d’ici deux semaines le lundi 24 juin. Tour à tour les autres formations du championnat feront leur rentrée en ordres dispersés. Le gros des troupes a jusqu’au premier jour de l’exercice 2024-2025 pour se reposer c’est-à-dire au lundi 1er juillet, au jour du retour pour les professionnels du HAC, du FC Nantes, de l’OGC Nice et de l’OM.

Le PSG attendra la fin de l’Euro pour battre le rappel

Quinze jours plus tard ce sera au tour des joueurs du Paris Saint-Germain. Les premiers du championnat sportif saison 2024-2025 seront les derniers sur le chemin des entraînements car le PSG est le club qui compte le plus d’internationaux et l’Euro allemand s’achève le dimanche 14 juillet, en espérant un heureux dénouement pour les quatre (cinq avec Mbappé partant) Parisiens sélectionnés et le reste des Bleus avec eux.

24 juin : Monaco, Strasbourg

26 juin : Lens, Reims

27 juin : Rennes

28 juin : Lille

1er juillet : Le Havre, Nantes, Nice, Toulouse, Marseille

2 juillet : Brest, Montpellier

4 juillet : Angers

5 juillet : Lyon

8 juillet : Auxerre, Saint-Etienne

15 juillet : Paris