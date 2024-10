Les clubs de Ligue 1 qui ont payé le plus de commissions aux agents sur 6 ans

Le marché des transferts est une période primordiale pour les clubs, mais aussi les agents qui représentent les intérêts des footballeurs.

Finalement comme les footballeurs qu’ils représentent, les agents du football ont la même « passion », mais pas les mêmes revenus au bout du compte. Si la majorité officie dans les divisions plus mineures, sur des opérations de moindre envergures, d’autres sont artisans des transferts les plus couteux sur lesquels ils perçoivent leur prime en pourcentage.

Des commissions aux agents qui augmentent en Ligue 1

Le mercato de la Ligue 1 n’est pas celui de la Premier League, les clubs français n’ont pas (ou pas tous), les moyens de leurs riches voisins anglais. Néanmoins, l’activité ne fléchit pas et même cet été, pourtant marqué par les interminables discussions sur la question des droits TV, les mouvements entrants ont été nombreux et dans des proportions financières parfois élevées.

Le classement des clubs de la Ligue 1 qui ont payé le plus de commissions aux agents sur 6 ans met en exergue les plus actifs et pointe les disparités entre les riches, au premier rang desquels le PSG et d’autres plus modestes. Ce sont les données officielles que nous avons relevé, tel qu’elles sont rapportées sur les comptes individuels de la DNCG, sur la période 2018-2023.

Une saison record pour le LOSC sous la gouvernance de Gérard Lopez

Elles n’incluent pas l’Olympique Lyonnais, qui ne le précise pas dans ses rapports financiers. Sans quoi, le club des Gones serait naturellement dans ce classement. Elles n’intègrent pas non plus, puisque le sujet se limite à la Ligue 1, les Girondins de Bordeaux. Pourtant les Marines, aujourd’hui relégués dans le monde amateur, occuperaient la septième place entre l’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice, à 23,78 millions d’euros sur la période.

Ce top 10 cumulés pèsent un peu plus de 538 millions d’euros, pour une moyenne proche de celle du LOSC. A noter justement à propos du club lillois, qu’il a battu, pour ne pas dire explosé son record au cours de la saison 2019-2020 (23,407 millions d’euros contre 2,752 millions en 2023 à titre de comparaison), à une époque ou le propriétaire était Gérard Lopez. Le même qui aujourd’hui dirige les Girondins de Bordeaux, tombés en National 2.

Les 10 clubs de Ligue 1 qui ont payé le plus de commissions aux agents sur 6 ans*

10. RC Lens = 11,149 M€

9. Montpellier HSC = 16,959 M€

8. Stade de Reims = 19,118 M€

7. AS Saint-Etienne = 20,703 M€

6. OGC Nice = 29,456 M€

5. Stade Rennais = 42,195 M€

4. LOSC Lille = 55,007 M€

3. Olympique de Marseille = 62,964 M€

2. AS Monaco = 98,997 M€

1. Paris SG = 179,28 M€

* En raison de sa structure unique en Ligue 1 de club coté en bourse, l’Olympique Lyonnais ne déclare pas le détail des commissions qu’il verse aux agents dans ses lignes de comptes.