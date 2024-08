João Neves est la recrue la plus chère de l’été en Ligue 1.

Cela fait deux mois tout pile ce samedi 10 août que le marché des transferts a débuté en Ligue 1 et il ne reste plus que vingt jours aux équipes pour se renforcer. Après des débuts timides, en double conséquence des atermoiements sur la question des droits TV d’une part et de l’Euro de football en Allemagne, d’autre part, les choses se sont accélérées depuis.

Un mercato à plusieurs vitesses en Ligue 1

Enfin pas partout, rarement un mercato de la Ligue 1 n’aura été aussi fracturé entre les clubs ambitieux solides aux entournures et d’autres plus frileux, pour certains inquiets de la tournure finale des négociations avec les diffuseurs, puisque les droits ont été noués à la baisse sur ce qu’ils étaient précédemment. Moins de revenus de la TV implique moins d’investissements sur le marché.

21 M€ la moyenne de chaque équipe sur marché des transferts

Au cumul, les clubs de l’élite ont dépensé 384 millions d’euros sur ce mercato, selon les chiffres de Transfermarkt. Cela vaut une moyenne par équipe à 21 millions d’euros. Les clubs ont jusqu’au 30 août 2024 à 23h00 pour encore se renforcer.

Les clubs de L1 les plus dépensiers après 2 mois pile sur le mercato

Lyon = 134,29 M€ (Niakhaté, Nuamah, Mangala, Mikautadze, Benrahma, Abner, Caleta-Car, Baldé)

Paris = 120 M€ (Safonov, João Neves, Pacho)

Marseille = 55 M€ (Greenwood, Koné, Meïté, Cornelius, Carboni, de Lange)

Monaco = 44,75 M€ (Ilenikhena, Camara, Kehrer)

Rennes = 38 M€ (Grønbaek, Abline, Kamara, Østigård, Hateboer, Jaouab)

Lille = 13 M€ (Sahraoui, Mukau)

Strasbourg = 12,4 M€ (Perea, Diong, Doué)

Nantes = 10 M€ (Abline)

Nice = 9 M€ (Sanson, Clauss)

Saint-Etienne = 9 M€ (Davitashvili, Boakye)

Lens = 8,5 M€ (Chávez, Koffi, Ojediran)

Toulouse = 4,5 M€ (Cresswell)

Auxerre = 3,9 M€ (Coulibaly, Bair)

Brest = 1,7 M€ (Le Cardinal)

Reims = –

Le Have = –

Montpellier = –

Angers = –