PSG – FC Barcelone: Les clinquants bolides des joueurs du Barça en vidéo

Les joueurs du FC Barcelone ont tous une Cupra du partenaire du club, mais tous n’en usent pas quotidiennement.

Dans la liste des comparaisons à produire entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone qui s’affrontent pour une place dans le dernier carré de la Ligue des champions, celle-ci sera sans conséquence aucune sur le résultat des deux matchs. Simplement met-il en avant, sinon le plus beau parking automobile des deux clubs, à tout le moins les joueurs qui ont les plus bolides.

Le FC Barcelone a un partenariat automobile avec Cupra

Après avoir dressé la liste des Parisiens, quelques mois en arrière, voilà les voitures des joueurs du Barça, compilés en une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le compte « alberam17 ». Précision qui a son importance, le club catalan compte le constructeur automobile Cupra comme partenaire mobilité depuis 2019 , visible sur la manche des maillots (une collaboration renouvelée le mois dernier). Certains jouent donc le jeu du sponsor en roulant à bord de voitures de la marque.

Lewandowski, Sergi Roberto et João Félix pour les plus clinquants

Sinon, les Range Rover aussi ont la cote. Trois joueurs du collectif blaugrana en ont (Araujo, Raphinha et Íñigo Martínez). Quant aux modèles les plus clinquants et chers, le portugais João Félix a un « classique » (chez les footballeurs professionnels s’entend), Lamborghini Urus, Sergi Roberto roule dans le volumineux mais néanmoins puissant Mercedes G63 AMG, tandis que Robert Lewandowski possède une Bentley Continental GT en version cabriolet. Faut-il enfin rappeler que la plupart de ces joueurs possèdent une voire plusieurs autres voitures pour se déplacer.