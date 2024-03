FC Barcelone: 5 ans de plus pour un sponsor majeur sur le maillot

Joueurs et joueuses du FC Barcelone vont continuer de rouler en Cupra.

Le FC Barcelone et Cupra ont annoncé la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2029 dans un accord de sponsoring majeur. Le club catalan, présidé par Joan Laporta, a renouvelé sa collaboration avec la marque automobile, une filiale du Groupe Volkswagen. Les détails financiers de cette prolongation n’ont pas été divulgués.

Le FC Barcelone prolonge avec Cupra jusqu’en 2029

Une expansion significative du partenariat a également été annoncée, avec Cupra devenant le sponsor officiel de toutes les sections professionnelles du FC Barcelone, y compris le basket-ball, le futsal, le handball et le hockey sur patins. En tant que partenaire officiel de l’automobile et de la mobilité, Cupra continuera de soutenir le club blaugrana jusqu’en 2029, tout en conservant son statut de partenaire mondial et en étant présent dans l’Espai Barça.

Le logo de la marque automobile sur la manche des maillots

Le communiqué conjoint souligne que cette alliance, débutée en 2019, est basée sur des valeurs partagées et une vision commune d’avenir entre les deux marques. Dans le cadre de cet accord, le logo de Cupra sera arboré sur la manche droite du maillot des équipes masculine et féminine de football lors des éditions du Summer Tour de 2024, 2025 et 2026, ainsi que lors des matchs amicaux internationaux au cours des trois prochaines saisons.

L’événement de présentation de cette collaboration a réuni Joan Laporta, président du FC Barcelone, Wayne Griffiths, directeur général de Cupra, ainsi que des dirigeants et des joueurs du club. Joan Laporta a souligné l’importance de cette prolongation, déclarant : « Barça et Cupra ont formé une équipe extraordinaire au cours de ces dernières années, renforçant maintenant notre partenariat pour aborder l’avenir avec un esprit gagnant. »

Le Barça cherche une alternative à son partenariat avec Nike

En parallèle à cette annonce, le FC Barcelone explore également la possibilité de changer de fournisseur d’équipement, envisageant de rompre son partenariat de longue date avec Nike. Le nouveau contrat avec l’équipementier allemand pourrait potentiellement rapporter au club des revenus annuels de 200 millions d’euros, ce qui ferait du FC Barcelone le club de football avec les revenus les plus élevés provenant de son partenaire technique.