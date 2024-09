Les budgets de la Pro D2 cette saison 2024-2025

Alors même que les perspectives sont heureuses depuis la reconduction du contrat TV de Canal + avec le rugby français de 2027 à 2032, la Pro D2 poursuit ses progrès sportifs et en meme temps économiques.

L’horizon est clément sur le rugby français, son championnat élite du Top 14 mais également la Pro D2 depuis que la Ligue nationale de rugby (LNR) a prolongé à la hausse le contrat avec son diffuseur Canal+, pour la période 2027-2032. De plus en plus attractifs et stimulé par la présence de clubs bastions forts de l’ovalie en France, le championnat progresse et en même temps les recettes que génèrent les équipes.

Un budget moyen à plus de 11 M€ en Pro D2 cette saison 2024-2025

Ainsi cet exercice 2024-2025 les budgets prévisionnels des seize équipes en compétitions sont à la hausse, tel que l’a appris Sportune auprès de la LNR. D’un cumul à 165,429 millions d’euros pour une moyenne par équipe à 10,339 millions, l’augmentation est de 6,7% supérieure en 2024-2025 (176,489 M€), en conséquence de quoi, la moyenne dépasse désormais les 11 millions d’euros ; 11,031 millions plus précisément, comme l’équivalent proche de Montauban.

L’argent ne fait pas toujours le résultat, Vannes en est l’illustration

Il y a toutefois des écarts aux extrêmes entre la puissante formation du CA Brive Corrèze et la plus modeste équipe d’Aurillac ou le promu Stade Niçois. Pour autant, cela n’est aucunement une garantie de succès des équipes les plus riches sur les autres, preuve étant qua la saison dernière, le RC Vannes a grimpé pour la première fois de son histoire dans l’élite, avec un budget de 12,73 millions d’euros, qui n’était que le sixième plus élevé du championnat.

Classement des budgets des clubs de Pro D2, saison 2024-2023