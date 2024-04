Les affluences de la 28e journée de Ligue 1

C’est au stade Pierre-Mauroy du Losc qu’il y avait le plus de spectateurs à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1.

Ce fut une journée particulière pour les affluences dans les stades que cette 28 levée de la saison de Ligue 1. Particulière car l’affiche du dimanche soir choisie par le diffuseur s’est jouée à huis clos à la Beaujoire, entre le le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais. Pour autant, selon les chiffres partagés ce lundi matin par L’Equipe, 207 602 spectateurs cumulés ont suivi les rencontres, pour une moyenne de 23 067 par rencontre.

Losc – OM dope les affluences de la journée

C’est quasiment tout pile l’équivalent du Stadium pour l’opposition du Toulouse FC et du RC Strasbourg. L’affiche du vendredi entre le Losc Lille et l’OM dope le total, à 46 864 ; c’est la troisième meilleure affluence de la saison pour le club lillois à Pierre-Mauroy après les visites du PSG (47 993 spectateurs, 16e journée) et plus récemment du RC Lens (48 233, 27e) dans le derby du Nord.

Le PSG à guichets fermés, le RC Lens aussi pour la 45e fois d’affilée

Sinon, le PSG a comme à son habitude rempli le Parc des Princes. Et le RC Lens aussi, pour la visite du Havre samedi en fin d’après-midi. Ce n’était rien de moins que le 45e match à guichets fermés consécutif des Sang et Or dans leur stade Bollaert-Delelis.

Les affluences de la 28e journée de Ligue 1

Paris – Clermont = 47 607

Lille – Marseille = 46 864

Lens – Le Havre = 38 223

Toulouse – Strasbourg = 23 495

Montpellier – Lorient = 15 234

Brest – Metz = 14 656

Reims – Nice = 14 606

Monaco – Rennes = 6 917

Nantes – Lyon = huis clos