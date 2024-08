Il y avait foule, plus qu’à l’ordinaire au stade Louis II de Monaco pour la visite de Saint-Etienne.

La première journée de la saison 2024-2025 de la Ligue 1 ne restera pas, c’est certain, comme la meilleure de l’exercice en nombre de spectateurs présents dans les stades. Une explication naturelle à cela : les sept clubs ayant les stades à la plus grosses capacité commerciales étaient tous en déplacement.

Les clubs aux plus gros stades étaient tous en déplacement

Pour autant, ceux qui recevaient ont parfois dépassé leurs affluences ordinaires, notamment Le Havre et Brest qui recevaient respectivement le PSG et l’OM, mais aussi et surtout l’AS Monaco qui a fait mieux sur la seule visite de l’AS Saint-Etienne (14 250) que durant toute la saison dernière (14 000 pour record face au PSG et seulement trois matchs à plus de 10 000).

Affluence de gala au stade Louis II de Monaco

Au total de cette première journée, selon les chiffres communiqués par le journal L’Equipe, 165 316 spectateurs ont suivi en tribunes les neuf rencontres au programme. Cela vaut une moyenne à 18 368, entre le match du Havre et du PSG et celui d’Auxerre et Nice.

Les affluences de la 1re journée de Ligue 1

Rennes – Lyon = 26 026

Toulouse – Nantes = 25 491

Le Havre – Paris SG = 23 167

Auxerre – Nice = 16 354

Montpellier – Strasbourg = 15 500

Brest – Marseille = 14 962

Angers – Lens = 14 811

Reims – Lille = 14 755

Monaco – Saint-Étienne = 14 250