Le PSG a le huitième effectif le plus cher du foot mondial et le premier en Ligue 1.

L’année 2024 va s’achever dans une poignée d’heures, la période étant propice aux bilans et autres classements diverses, en voilà un qui pointe les forces en présence du football, moins par la qualité sportive que la valorisation des joueurs cumulés de chaque équipe, sur ce marché des transferts.

Estimations prises sur la plateforme Transfermarkt, qui hisse quatre formations françaises de Ligue 1, dans le top 50 des collectifs les plus chers : le Paris SG se glisse dans le top 10 à la huitième place (à 850,5 M€ et une valorisation moyenne par joueur de 32,71 M€), devant l’AS Monaco classée 30e (382,7 M€ et 15,5 M€/joueur), le LOSC Lille est 42e (à 295,85 et 10,57 M€/joueur), juste devant l’Olympique de Marseille (290 M€ et 9,67 M€/joueur).

Quatre formations de Ligue 1 dans les 50 et le Real et Manchester City devant

Les deux derniers vainqueurs de la prestigieuse Ligue des champions, qui sert souvent de juge de paix pour les plus grosses cylindrées, ont les deux effectifs les plus valorisés à respectivement 1,36 milliard d’euros pour le Real Madrid et 1,19 milliard, Manchester City.

Il n’y a que des clubs européens dans le top 50 et une écrasante majorité d’équipes du Big 5. Le premier club hors continent est le Flamengo au Brésil. Il est classé 54e.

Les 50 collectifs les plus chers sur le mercato à la fin de l’année 2024

1. Real Madrid (Liga) = 1,36 mrd €

2. Manchester City (Premier League) = 1,19 mrd €

3. Arsenal FC (Premier League) = 1,15 mrd €

4. Chelsea FC (Premier League) = 1,01 mrd €

5. FC Liverpool (Premier League) = 967 M€

6. FC Barcelone (Liga) = 946 M€

7. Bayern Munich (Bundesliga) = 887 M€

8. Paris Saint-Germain (Ligue 1) = 850,5 M€

9. Manchester United (Premier League) = 794,65 M€

10. Tottenham Hotspur (Premier League) = 780,3 M€

11. Inter Milan (Serie A) = 675,3 M€

12. Newcastle United (Premier League) = 639,35 M€

13. Juventus Turin (Serie A) = 615,2 M€

14. Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga) = 609,6 M€

15. Brighton & Hove Albion (Premier League) = 606,6 M€

16. Aston Villa (Premier League) = 601,95 M€

17. AC Milan (Serie A) = 533 M€

18. RB Leipzig (Bundesliga) = 525,25 M€

19. Atlético de Madrid (Liga) = 511 M€

20. Atalanta BC (Serie A) = 487,1 M€

21. Sporting CP (Liga Portugal) = 474 M€

22. Borussia Dortmund (Bundesliga) = 473,1 M€

23. Real Sociedad (Liga) = 443,7 M€

24. West Ham United (Premier League) = 439,3 M€

25. Nottingham Forest (Premier League) = 437 M€

26. SSC Napoli (Serie A) = 432,05 M€

27. Crystal Palace (Premier League) = 424,9 M€

28. FC Brentford (Premier League) = 417,93 M€

29. AFC Bournemouth (Premier League) = 391,35 M€

30. AS Monaco (Ligue 1) = 382,7 M€

31. Wolverhampton Wanderers (Premier League) = 377,8 M€

32. FC Porto (Liga Portugal) = 359,2 M€

33. SL Benfica (Liga Portugal) = 354 M€

34. FC Fulham (Premier League) = 347,65 M€

35. PSV Eindhoven (Eredivisie) = 345,85 M€

36. FC Everton (Premier League) = 343,1 M€

37. Athletic Bilbao (Liga) = 338,7 M€

38. VfB Stuttgart (Bundesliga) = 327,93 M€

39. Eintracht Francfort (Bundesliga) = 316,05 M€

40. FC Southampton (Premier League) = 306,7 M€

41. Feyenoord Rotterdam (Eredivisie) = 305,3 M€

42. LOSC Lille (Ligue 1) = 295,85 M€

43. Olympique de Marseille (Ligue 1) = 290 M€

44. AS Roma (Serie A) = 287,5 M€

45. ACF Fiorentina (Serie A) = 279,3 M€

46. FC Bologna (Serie A) = 277,6 M€

47. Leicester City (Premier League) = 275,8 M€

48. Lazio Rome (Serie A) = 272,3 M€

49. Galatasaray (Süper Lig) = 260,85 M€

50. FC Valencia (Liga) = 253 M€