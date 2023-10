Les 50 clubs de foot les plus chers en 2023 selon Brand Finance

Le PSG est valorisé à plus de 4,5 milliards selon Brand Finance.

Allez savoir pourquoi de plus en plus d’entrepreneurs privés, de fonds d’investissements, voire parfois d’états, cherchent à entrer tout ou partie au capital des clubs de football les plus huppés de la discipline ? La réponse est toute simple : le football vaut de plus en plus cher et les clubs n’y font pas exception. En 2023, d’après le classement annuel de Brand Finance, ils sont quasiment 20 (19 exactement), valorisés à plus du milliard d’euros.

L’OM est le club qui se valorise le plus sur un an

Le rapport montre que la grande majorité de ces clubs augmentent en valeur. Et particulièrement l’Olympique de Marseille qui progresse de +139.8% d’une année sur l’autre passant de 191 millions d’euros en 2022 à 458 millions d’euros en 2023. Aucun autre club du top 50 mondial ne fait aussi bien. Il y a bien inversement des clubs qui voient leur valorisation chuter cette année, ils ne sont que 7 au premier rang desquels les Allemands du VfL Wolfsbourg (-30,9%).

Le PSG et l’OL sont aussi dans le top 50

Outre l’OM ciré plus haut, le PSG et l’OL appartiennent à ce top 50 des clubs les plus chers du ballon rond. Le premier augmente de 34% à plus de 4,5 milliards d’euros et l’autre gagne 18,8% à 436 millions d’euros. Il se classe trente-septième, derrière l’Olympique de Marseille 34e et le Paris Saint-Germain est 5e.

FC Bayern Munich = 5 156 M€

Liverpool FC = 4 662 M€

Manchester United FC = 4 590 M€

Paris Saint-Germain = 4 510 M€

Real Madrid CF = 4 427 M€

Manchester City FC = 4 143 M€

FC Barcelone = 3 698 M€

Chelsea FC = 3 259 M€

Arsenal FC = 2 578 M€

Tottenham Hotspur FC = 2 232 M€

Juventus FC = 2 134 M€

FC Internazionale Milano = 1 746 M€

AC Milan = 1 611 M€

Borussia Dortmund = 1 420 M€

Club Atletico de Madrid = 1 378 M€

West Ham United FC = 1 023 M€

Leicester City = 891 M€

Leeds United = 838 M€

SSC Napoli = 824 M€

Everton FC = 784 M€

Flamengo = 782 M€

Seville FC = 739 M€

Aston Villa FC = 727 M€

Newcastle United FC = 725 M€

Villarreal CF = 612 M€

Crystal Palace = 602 M€

FC Real Betis = 586 M€

Wolverhampton Wanderers = 516 M€

Bayer 04 Leverkusen = 510 M€

Brighton & Hove Albion FC = 503 M€

RasenBallsport Leipzig = 485 M€

Olympique De Marseille = 458 M€

SL Benfica = 454 M€

Borussia Mönchengladbach = 443 M€

Olympique Lyonnais = 436 M€

Eintracht Francfort = 419 M€

Valence CF = 414 M€

FC Union Berlin = 411 M€

Athletic de Bilbao = 393 M€

Brentford = 392 M€

VfL Wolfsbourg = 390 M€

AS Rome = 384 M€

Real Sociedad = 374 M€

FC Porto = 364 M€

FC Cologne = 327 M€

SC Fribourg = 335 M€

Celtic FC = 301 M€

SS Lazio = 244 M€

Fulham FC = 235 M€

AFC Ajax = 219 M€